Mass Effect 3 e il finale odiato da (quasi) tutti? Ex BioWare raccontano i piani originali e tanti retroscena

La leggendaria trilogia di Mass Effect è tornata quest'anno in forma rimasterizzata, consentendo a chi non ha mai giocato ai tre capitoli di rimediare a questa lacuna. Nella saga troviamo ovviamente Mass Effect 3 che in passato è stato criticato per il suo finale. Ora, grazie ad un video sul canale YouTube People Make Games, ex sviluppatori hanno raccontato e approfondito i dettagli di questo processo creativo.

Il canale YouTube ha parlato con sceneggiatori, scrittori e sviluppatori i quali hanno dichiarato che il motivo della scelta di suddividere il finale in tre scelte "colorate" è stato dettato anche dal poco tempo a disposizione. I video delle scelte finali in sostanza sono molto simili tra loro, con il giocatore che doveva scegliere tra tre colori diversi: blu, rosso e verde.

Secondo l'ex direttore dell'animazione di BioWare Montreal, Dave Wilkinson, i colori dei finali sono stati utilizzati in una fase iniziale in modo da aiutare gli sviluppatori a non mischiare nulla. Nella scelta dei colori, Wilkinson ha utilizzato una logica semplice: il blu e il rosso sono stati scelti perché nel gioco erano associati rispettivamente al tipo di "Eroe" e "Rinnegato"; il verde è stato scelto semplicemente perché era un altro colore. Si tratta di un video interessante che spiega i retroscena del controverso finale.

Con i finali di Mass Effect 3, come ammettono gli stessi sviluppatori, ci sono stati molti problemi. Il lavoro sul finale è iniziato in una fase molto avanzata, quindi per ridurre i costi di sviluppo, BioWare ha deciso di utilizzare risorse di altri frammenti del gioco.

Fonte: IGN