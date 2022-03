Mass Effect 4: BioWare ha assunto uno youtuber per lavorare al nuovo capitolo della serie

L'annuncio del nuovo Mass Effect, ormai più di un anno fa, ha fatto sognare tutti i fan della serie, soprattutto dopo un Andromeda nato con una direzione tutt'altro che precisa e finito peggio. Nonostante le potenzialità, quel Mass Effect rappresenta il punto più basso del franchise e da lì si può solo risalire.

Del nuovo capitolo sappiamo ancora ben poco ma forse qualcosa comincia a muoversi. È infatti notizia di oggi che BioWare ha assunto Michael Tucker, famoso content creator su YouTube, in cui si occupa nell'analizzare i vari media della cultura pop, quali film, videogiochi e serie TV attraverso il canale Lessons from the Screenplay.

Molto attento alla sceneggiatura delle varie opere, Michael Tucker è stato assunto probabilmente per questo visto che non è stato specificato che ruolo assumerà all'interno della compagnia. L'unica cosa certa è che si occuperà del nuovo Mass Effect, che a detta sua, avrebbe tutte le potenzialità per divenire il nuovo Game of Thrones.

