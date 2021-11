Mass Effect 5 è ancora lontano ma BioWare ci fa sognare con un nuovo artwork ricco di indizi. Quello è un Geth?

Un nuovo Mass Effect è in fase di sviluppo ed è stato mostrato per la prima volta in un trailer alla fine dell'anno scorso. Ora, un nuovo artwork di BioWare per il gioco potrebbe includere piccoli suggerimenti sul nuovo capitolo.

Ieri è stato celebrato l'N7 Day, un giorno che BioWare festeggia con i fan della serie, e un post sul blog di quest'anno è stato decisamente di basso profilo, con solo questo breve suggerimento sul prossimo gioco della serie.

"Siamo, ovviamente, al lavoro sulla prossima avventura nell'universo di Mass Effect. Fino ad allora, accettate i nostri più umili ringraziamenti per averci accompagnato in questo viaggio. Sappiamo che non potremmo farlo senza di voi".

Poco dopo, è spuntato un tweet con un'immagine allegata:

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect. ?



Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx — Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021

Quello che possiamo vedere chiaramente è che c'è una nave, ci sono alcune persone che escono dalla nave, c'è qualcos'altro più avanti a terra e c'è un grosso buco nel terreno.

Che ne pensate? L'immagine nasconde indizi su Mass Effect 5?

