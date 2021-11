Mass Effect 5: i doppiatori di Shepard, Jennifer Hale e Mark Meer, vogliono essere coinvolti

Mass Effect 5 sta arrivando e i doppiatori del Comandante Shepard vogliono esserci. In un'intervista con GamesRadar in occasione del Mass Effect N7 Day, Jennifer Hale e Mark Meer, i doppiatori di Shepard parlano del futuro della serie Mass Effect e di come entrambi vogliono farne parte.

"Mi piacerebbe tornare e fare tutto in questo universo", afferma Hale. Anche Meer dichiara: "Ne abbiamo già parlato con l'intervistatore precedente, l'universo di Mass Effect è così pienamente realizzato e così ben pensato che sembra un luogo vivente. Voglio solo vedere più storie in questo universo e io sto solo parlando come fan, non come doppiatore che spera di ottenere un lavoro, ma come fan dello show, come fan dell'universo, voglio vedere più storie".

Meer poi condivide alcune idee sull'ipotetica storia che potrebbe essere raccontata nel nuovo capitolo di Mass Effect. "Farò un esempio a caso, non ho conoscenze interne, ma mi piacerebbe vedere cose ambientate durante la Guerra del Primo Contatto, mi piacerebbe andare ancora più avanti nel futuro. Potrei quasi vedere un gioco ambientato in cui si gioca con i Prothean, come se fosse un'ambientazione che racconta la storia. Ci sono così tante possibilità, è quasi infinita. E poi mi piacerebbe vedere Mass Effect...What If?" riferendosi alla serie animata di Marvel What If?

Per adesso non ci sono informazioni sul prossimo Mass Effect, ma nella giornata di ieri BioWare ha condiviso una nuova immagine.

Fonte: GamesRadar