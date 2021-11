Mass Effect porta il visore Interfaccia Sentinella nella realtà con una replica made in BioWare

Ora è possibile preordinare un'interfaccia sentinella Mass Effect N7 indossabile, un'opzione di personalizzazione del casco da Mass Effect 2 e Mass Effect 3. La visiera include un bel visore illuminato a LED blu e un copricapo in fibra di carbonio che avvolge la testa di Shepard. Faceva parte del DLC in Mass Effect 2 ed era disponibile anche in Mass Effect 3.

La replica del visore è un "progetto per appassionati", il che significa che BioWare ha bisogno di 3.000 ordini per passare alla produzione, ma essenzialmente questo funge da pre-ordine. La descrizione del visore da $ 50 afferma: "Abbiamo già svolto una quantità significativa di ricerca e sviluppo e abbiamo creato campioni di pre-produzione".

"Se raggiungiamo il nostro obiettivo, inizieremo a creare gli stampi e gli strumenti necessari per entrare in produzione. Dopo aver terminato ciò che ci serve, inizieremo la produzione e otterrete questo prodotto. Se non arriveremo al finanziamento, verrete rimborsati al 100%". Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcune immagini della visiera.

Se vi interessa a questo link potete finanziare questo progetto.

