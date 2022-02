Mass Effect: BioWare e un team di veterani stanno lavorando ai prototipi del nuovo capitolo

In un recente aggiornamento ai fan, BioWare ha dichiarato che il prossimo Mass Effect è ancora in lavorazione, anche se in fase di prototipazione. I fan dell'iconica saga sci-fi dovranno probabilmente aspettare un bel po' prima di vedere il nuovo capitolo pronto per l'uscita.

Il General Manager di BioWare, Gary McKay ha dedicato un post ufficiale al lavoro in corso su Dragon Age 4, aggiungendo alcuni preziosi dettagli sullo stato di sviluppo del nuovo Mass Effect.

Nelle sue parole, il prossimo capitolo della saga è ancora in una fase di prototipazione. Al gioco sta lavorando un team di veterani guidato da Mike Gamble, e sembra ci vorrà molto tempo prima che il titolo sia completato. Il lungo sviluppo previsto è, probabilmente, anche il risultato del passaggio di Mass Effect all'Unreal Engine.

Annunciato per la prima volta nel 2019 come in una fase di sviluppo molto precoce, il prossimo Mass Effect dovrebbe arrivare dopo Dragon Age 4 e ci sono ragioni per il lungo tempo di attesa. Non solo lo sviluppo di un titolo AAA richiede molto tempo, ma è probabile che BioWare stia ponendo estrema cura nel prossimo capitolo della saga, per far dimenticare il disastroso debutto di Andromeda.

Sembra che passerà molto tempo prima di vedere Mass Effect sugli scaffali e la speranza è che il nuovo capitolo riporti la serie al suo antico splendore.

Fonte: Gamerant.