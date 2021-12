Mass Effect: a Henry Cavill piacerebbe far parte della serie TV a patto che sia 'gestita bene'

La possibilità che una serie di Mass Effect sia in pre-produzione presso gli Amazon Studios è già trapelata sul web tempo fa e l'attore Henry Cavill ha confessato che gli piacerebbe partecipare al progetto.

A Cavill, che dà vita a Geralt nella serie The Witcher e Superman nei film DC, è stato chiesto da GamesRadar cosa pensa della serie Mass Effect in futuro e ha detto che l'idea è di suo gradimento ma che per potervi partecipare deve essere gestita al meglio. "Mi piacerebbe davvero molto, sì, ma tutto dipende da come viene gestito il tutto. Il mondo dell'adattamento può essere forte o leggero. Quando mi piace un prodotto, preferisco che l'adattamento abbia meno modifiche rispetto l'originale, quindi dipende".

Per quanto riguarda le voci secondo cui Amazon Studios lavora su live-action, Cavill ha risposto che vorrebbe parlare con i responsabili per scoprire se ha effettivamente un posto nella serie.

Cavill ha anche detto di amare la trilogia originale, considerandoli "giochi geniali" che sarebbero stati una buona serie o film, ma non ha giocato ad Andromeda per mancanza di tempo.

Fonte: VGC