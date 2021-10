Mass Effect incontra Austin Powers in questo esilarante video

"Vogliamo affidare il destino della galassia a una persona come lui?" - "Solo quelli come lui sono in grado di difenderla". Così inizia l'intro di Mass Effect e così inizia anche il video mashup che vede come protagonista non Shepard ma Austin Powers. Un crossover insensato ma che è davvero esilarante e tanto di cappello a chi lo ha ideato, ovvero lo YouTuber "eli_handle_b․wav".

Il video è un vero e proprio concentrato di meme, dal breve tributo a Mako alla scena del catalizzatore assolutamente brillante, e la cosa divertente è come Powers possa adattarsi bene all'universo di Mass Effect.

L'approccio unico del personaggio alla sessualità dovrebbe essere imbarazzante e, francamente, anche molti dei dialoghi romantici di Mass Effect sono piuttosto imbarazzanti. Cose come la danza sono quasi fatte su misura, e il fatto che lo YouTuber sia riuscito ad inserire Austin Powers perfettamente nella storia di Mass Effect in meno di due minuti è assolutamente geniale. Non solo, ma il video è arrivato anche a Bioware che ha risposto sempre con ironia.

Lo YouTuber ha creato altri video divertenti e altrettanti improbabili mashup che potete visionare qui.

Fonte: Rock Paper Shotgun