Mass Effect Legendary Edition in arrivo su Xbox Game Pass? C'è un avvistamento

Appassionati di Mass Effect o nuovi giocatori in possesso di un abbonamento Xbox Game Pass, tenete aperti gli occhi: la Mass Effect Legendary Edition potrebbe comparire nel catalogo da un momento all'altro.

La trilogia originale di Mass Effect è già disponibile in Game Pass tramite EA Play, ma al momento l'unico servizio in abbonamento che permette di giocare la trilogia rimasterizzata è la versione "premium" del servizio di EA, EA Play Pro, al prezzo di 14,99€ al mese, al quale gli abbonati di Xbox Game Pass non hanno accesso.

Adesso, sembra che le riedizioni della space opera di Bioware verranno inserite direttamente nel catalogo di Game Pass: l'indizio è proprio la dicitura "Game Pass" sulla locandina della trilogia apparsa su un sito polacco, XGP. Il fatto che la dicitura sia stata rapidamente rimossa (ma non abbastanza rapidamente da impedire un pronto screenshot) è ancora più sospetto...

L'aggiunta della Legendary Edition senza costi aggiuntivi in Game Pass potrebbe essere una saggia trovata pubblicitaria per far avvicinare nuovi fan al brand in vista del nuovo titolo di Mass Effect, che Bioware ha annunciato lo scorso anno in occasione dei The Game Awards 2020.

In attesa di confermare o sfatare la voce di corridoio, diamo un nuovo sguardo alla recensione della Mass Effect Legendary Edition, a cura di Riccardo Cantù.

Fonte: GameRant