Mass Effect Legendary Edition è l'offerta di Amazon assolutamente da non perdere

Se ancora non siete riusciti ad acquistare e giocare Mass Effect Legendary Edition, allora questa notizia fa al caso vostro. La collezione contiene i tre capitoli della saga e tutti i contenuti pubblicati da BioWare ed è attualmente in forte sconto su Amazon.

L'offerta prevede l'acquisto di Mass Effect Legendary Edition ad un prezzo di 39,99 euro, con uno sconto del 43% sull'intera collezione. Si tratta di un'offerta assolutamente da non perdere se siete in cerca di questo gioco. Per chi non lo sapesse la Legendary Edition contiene 40 contenuti scaricabili degli acclamati Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, incluse armi, corazze e pacchetti promozionali, tutto rimasterizzato e ottimizzato in 4K Ultra HD. Qui di seguito potete trovare il link che vi rimanda all'acquisto su Amazon.

L'offerta è disponibile per le versioni console, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC.