Mass Effect: oggi è l'N7 Day! BioWare festeggia tra passato, presente e futuro

Come ogni 7 novembre, si celebra l'N7 Day, un giorno dedicato alle celebrazioni di una delle saghe più importanti del mondo videoludico: Mass Effect. Sia dal suo debutto, l'universo narrativo del franchise ha conquistato il cuore di molti, con BioWare che, facendo tesoro dell'esperienza con Star Wars: Knights of the Old Republic, è riuscita a ricreare una galassia con labili equilibri politici, etici e morali in cui l'umanità si affacciava per la prima volta, ma tutto assolutamente credibile.

Nonostante qualche piccolo scricchiolio o addirittura scivoloni, come avvenuti in Mass Effect 3, la trilogia rimane una pietra miliare della storia dei videogiochi e l'attesa per il nuovo capitolo si fa sempre più trepidante. Per l'occasione è intervenuto Mac Walters, Project Director di Mass Effect Legendary Edition, la remastered della trilogia dove spicca per il lavoro fatto il capitolo originale: "[In Mass Effect] Si tratta di libertà di scelta, il mio carattere. La mia storia. Il mio stile di gioco. E, naturalmente, affrontando tutte le conseguenze di quelle scelte". Anche Michael Gamble, il veterano della serie e ora a capo del progetto del nuovo Mass Effect, ci dice la sua sull'approccio: "Quello che amo di più dei giochi di ruolo", dice, "è essere il più moralmente ripugnanti possibile. Voglio vedere come reagisce il gioco a questo!"

Per l'occasione una serie di eventi sono previsti, come:

Steam Stickers! "Se sei un utente di Steam, potresti aver già notato le nuovissime emoticon di Mass Effect disponibili nel negozio di Steam".

Saldi! "Troverai anche Mass Effect Legendary Edition in vendita a un prezzo speciale N7 Day su Steam, Origin e Microsoft Store, ma solo per un periodo di tempo limitato, quindi approfittane."

Cosplay! "Non solo abbiamo nuove guide al cosplay per aiutarti a creare il costume perfetto, ma abbiamo anche arruolato il famoso creatore Soylent Cosplay per sviluppare un video di istruzioni per guidarti passo dopo passo attraverso uno dei suoi leggendari costumi di Mass Effect."

Concorso! "Condividi la tua migliore arte di Mass Effect e ottieni la possibilità di ottenere un bel bottino. Pubblica su Twitter usando l'hashtag #BioWareGiveaway per avere la possibilità di vincere."

GIF! "Mentre non stavi guardando, abbiamo creato una pagina su Giphy appositamente per le GIF di Mass Effect. Ora l'equipaggio della Normandy può aiutarti a dire ciò che le semplici parole non possono."

Accessori "Non sarebbe l'N7 Day senza alcuni nuovi accessori sciccosi. Visita il nostro Gear Store per repliche, stampe e abbigliamento; il negozio Dark Horse per stampe straordinarie; Grafico MKT per abbigliamento da strada elegante; PowerA per controller personalizzati, NZXT per l'accessorio perfetto per la custodia del PC N7 e Idea Planet per la tua Citadel personale".

Social! "Vuoi condividere il tuo amore per Mass Effect con il mondo? Prova il nostro nuovo obiettivo AR Squadmate su Facebook e Instagram".

"Per trovare l'obiettivo:

Visita il profilo @masseffect Tocca l'icona "Effetti" (le tre stelle) e apri l'obiettivo Assicurati di utilizzare gli hashtag #n7day, #N7DayCelebration, #MassEffect e/o #N7DayArt ovunque pubblichi in modo che possiamo vedere i tuoi contributi!"

Anche l'infografica delle scelte dei giocatori si aggiorna, con tutti i dati precisi in grado di fare luce sull'andamento delle partite: