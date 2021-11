Mass Effect potrebbe diventare una serie TV di Amazon!

Amazon Studios si sta avvicinando a un accordo per sviluppare una serie TV di Mass Effect basata sul popolare gioco di ruolo di BioWare.

Deadline afferma che Amazon sta preparando più adattamenti per popolari franchise, incluso Mass Effect. Il report rileva che l'accordo si sta avvicinando, il che significa che Amazon ed EA non hanno ancora ufficializzato completamente il progetto.

Non ci sono ulteriori dettagli e non sappiamo se sarà o meno una storia originale ambientata nell'universo di Mass Effect o una storia legata alla serie di videogiochi.

Mass Effect è una serie di giochi di ruolo molto popolare creata da BioWare. L'epopea sci-fi consiste in molte diverse razze e civiltà aliene che fanno i conti con la tecnologia lasciata da un'antica civiltà. La serie è composta dalla trilogia principale di Mass Effect e da Mass Effect: Andromeda.

Se Amazon realizzerà una serie TV di Mass Effect, sarà il secondo adattamento di un videogioco in lavorazione presso lo studio. Amazon ha precedentemente annunciato che sta realizzando uno show TV di Fallout. Il boss di Bethesda, Todd Howard, ha rivelato in un recente AMA che il lavoro sulla serie TV è in corso.

HBO, nel frattempo, sta adattando The Last of Us per la TV mentre, per quanto riguarda il cinema, Sony si sta preparando a lanciare un film di Uncharted con Tom Holland nei panni di Nathan Drake.

EA ha recentemente lanciato la Mass Effect Legendary Edition che raccoglie tutti e tre i giochi Mass Effect rimasterizzati in un unico pacchetto.

Fonte: IGN.