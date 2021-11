Mass Effect, la presunta serie TV Amazon potrebbe avere Henry Cavill come protagonista?

Abbiamo appreso pochi giorni fa che potrebbe essere in arrivo una serie Mass Effect, presumibilmente da Amazon Prime Video. Un altro videogioco importante che entrerebbe a far parte del mondo delle serie, dopo grandi successi come The Witcher o Arcane, e altri che stanno arrivando come la serie di The Last of Us per HBO Max.

Al momento, della serie di Mass Effect si sa piuttosto poco al di là del fatto che sembra che sarà sviluppato da Amazon Studios e sarebbe un adattamento della trilogia originale di videogiochi del franchise di Electronic Art, sebbene inoltre si sta valutando una serie con una trama originale e più vicina a quello che è lo stile Arcane. Tuttavia continuano ad arrivare nuovi rumor: l'ultimo di questi vede una foto trapelata circa 9 mesi fa che indicherebbe che Henry Cavill sarebbe il protagonista.

Il 24 febbraio 2021 Henry Cavill ha caricato una foto su Instagram mentre era truccato sul set della seconda stagione di The Witcher. La didascalia riporta qualcosa come: "Un progetto segreto, o solo un miscuglio di carte con parole casuali su di esso? Immagino che dovrete aspettare e vedere". Anche se il testo è illeggibile, il sito Game Pressure utilizza una tecnica in grado di decifrare il testo. Il sistema ha trovato parole come "Cerberus" "Reaper" "Geth" "Tali'Zorah", personaggi in sostanza dell'universo di Mass Effect.

Henry Cavill sarà quindi il comandante Shepard in Mass Effect? Non ci resta che aspettare per vedere se tutti questi rumor saranno veri.

Fonte: Metro