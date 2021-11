Mass Effect la serie TV? Alcuni ex sviluppatori sono molto interessati e vorrebbero partecipare

Recentemente, ci sono state informazioni che suggeriscono che Amazon è vicina alla conclusione di un contratto per produrre la serie basata su Mass Effect (con protagonista Henry Cavill, forse?). Le persone che hanno lavorato alla serie originale di giochi hanno espresso interesse per il progetto.

"Non sono coinvolto nell'adattamento, ma non vedo l'ora! Sarò felice di consigliarli se vogliono il mio aiuto", ha scritto Drew Karpyshyn, che è stato lo scrittore principale del primo e del secondo capitolo di Mass Effect e autore di libri nell'universo della serie. Anche Sam Hulick, il compositore delle musiche per i giochi principali della trilogia sulle avventure del comandante Shepard, ha parlato in modo simile.

Un altro ex sceneggiatore di BioWare, David Gaider, è molto più scettico sul progetto. Lo sviluppatore non ha mai lavorato alla serie Mass Effect, concentrandosi principalmente su Dragon Age, ma ha ammesso di essere "sussultato" alla notizia della serie pianificata.

Haha.. I love how we both chimed in with interest in being involved. ?https://t.co/vlFQmcMv8m — Sam Hulick (@SamHulick) November 25, 2021

Attualmente non ci sono informazioni su una possibile serie TV, ma i rumor hanno iniziato a circolare insistentemente in queste settimane.

Fonte: Eurogamer