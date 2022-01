Mass Effect, Skyrim e molti altri si incontrano nel geniale Museum of Mechanics: Lockpicking

Se vi piace scassinare serrature (nei giochi, si intende), allora questa notizia fa per voi. Dim Bulb Games ha lanciato Museum of Mechanics: Lockpicking su Steam. Per chi non lo conoscesse, questo "gioco" è in parte museo digitale, in parte collezione di minigiochi. Sarete in grado di fare una passeggiata nello spazio digitale e nel contempo potrete giocare a una varietà di minigiochi di scassinamento da giochi e serie come Mass Effect, Skyrim e Fallout.

L'antologia di giochi è disponibile su PC Windows, macOS e Linux e la versione finale contiene dozzine di modalità di scassinamento viste in molti videogiochi. Con questa versione disponibile su Steam, sarete anche in grado di competere nelle classifiche online per vedere a che punto siete con le vostre abilità.

Museum Of Mechanics: Lockpicking è stato costruito da Dim Bulb, alias Johnnemann Nordhagen, che in precedenza aveva creato l'avventura narrativa Where The Water Tastes Like Wine. Nordhagen ha anche lavorato in precedenza a Fullbright su Gone Home, e prima ancora su BioShock 2 presso Irrational.

Se il gioco vi interessa e volete vedere quanto siete bravi potete trovarlo su Steam ad un prezzo 7,37 euro (è scontato del 10%).

Fonte: Kotaku