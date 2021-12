Matrix Awakens è il primo PS5 vs Xbox Series X per l'Unreal Engine 5

Dal palco dei The Game Awards, lo scorso venerdì notte, è stato lanciato il primo prodotto fruibile in Unreal Engine 5: una tech demo disponibile gratuitamente su Playstation 5 e Xbox Series X ed S, Matrix Awakens, che mostra fin dove riesce a spingersi il prodigioso motore grafico.

Non ci è voluto molto perché ElAnalistadeBits, canale YouTube che si occupa proprio di confronti tecnici sulle varie console, caricasse un video in proposito: i risultati, a seguito di una cattura e un'analisi su tutte e tre le console dell'attuale generazione, sono riportati di seguito.

Tutte e tre le console riproducono Matrix Awakens in risoluzione dinamica e a 30fps: su PS5 e Series X gira a 1620p (ma 1404p di media), mentre Series S punta ai 1080p (che restano in media 828p). L'uso del Temporal Super Resolution, una tecnica di upscale, è presente su tutte e tre le macchine, così come su tutte e tre sembra esserci stuttering costante durante le cinematiche che portano la demo ai 24/25fps, e anche la qualità delle texture sembra essere sempre la medesima.

Series S viene meno in alcuni confronti: la distanza di visualizzazione è lievemente minore; la teconologia utilizzata per riprodurre l'illuminazione globale e i riflessi, Lumen, su Series S ha un settaggio più basso, che inficia la risoluzione dei riflessi e delle ombre; come per Lumen, anche il sistema di virtualizzazione della geometria, Nanite, su Series S non rende bene quanto sulle ammiraglie di Sony e Microsoft. Series S, però, si dimostra curiosamente più rapida nei tempi di caricamento, anche se comunque si parla di meri decimi di secondo, ed insieme a PS5 ha un framerate un po' più stabile di Series X durante il gameplay.

Siete impressionati dalle potenzialità di Unreal Engine 5 in questa demo? Ma soprattutto, dove pensate che si arriverà dopo qualche anno di rodaggio e familiarizzazione da parte degli sviluppatori con un motore grafico così formidabile?

Fonte: YouTube