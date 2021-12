Matrix Awakens e le scene originali dei film a confronto sono praticamente indistinguibili

Matrix Awakens è una rappresentazione manifesta di ciò che il nuovo motore grafico di Epic Games, Unreal Engine 5, sarà in grado di fare grazie a una tecnologia all'avanguardia e una straordinaria capacità di automatizzare i processi, risparmiando tempo e risorse agli studi di sviluppo. Dopo averlo visto ai The Game Awards 2021 e conoscendo le sue cifre sorprendenti, sono già apparsi dei video che mettono questa demo a tu per tu con i filmati originali tratti dai film.

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience ricrea sorprendentemente alcune scene dei film originali. Il suo fotorealismo è tale che, a volte, ci impedisce di distinguere la barriera tra ciò che è reale e ciò che viene creato da questo motore grafico, come è possibile vedere di seguito con questo video del noto canale Cycu1.

Quando guardiamo le immagini, sembra molto difficile indovinare quale personaggio sia quello vero, mostrandoci così fino a che punto è arrivata la tecnologia. Sebbene sia difficile distinguere quale sia reale e quale non lo sia visivamente, può essere compreso più facilmente quando osserviamo le animazioni. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che le animazioni non sono state completamente riviste. Ad ogni modo, vi lasciamo alla visione del video.

Il fatto che il mondo di gioco abbia ormai raggiunto tali dimensioni è estremamente sorprendente e allo stesso tempo piacevole, soprattutto per i giocatori.