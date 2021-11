Max Payne 1 & 2 e Red Dead Revolver compaiono sul Marketplace di Xbox. Retrocompatibilità in arrivo?

Le voci secondo cui Xbox potrebbe essere in procinto di riaprire il suo programma di retrocompatibilità sono diventate più forti dopo che sono emerse nuove inserzioni per diversi giochi originali Xbox.

Gli elenchi di diversi titoli Xbox originali sono stati aggiornati sulla vecchia sezione Xbox Live Marketplace del sito Web dell'azienda. Includono diversi giochi Rockstar, tra cui Max Payne e il suo sequel, Red Dead Revolver e Manhunt. Sono elencati anche i primi tre giochi Dead or Alive, Munch's Oddysee, Star Wars Clone Wars, Star Wars Episode 3 e Thrillville.

È da notare che ciascuno di questi elenchi è datato 10 novembre 2021 ad eccezione di uno. Dead or Alive 3 , in particolare, sembra essere datato lunedì 15 novembre. Questa è la stessa data che Xbox ha annunciato per la sua trasmissione speciale per il 20° anniversario, e sarebbe un evento molto appropriato per fare il reveal. Oltre a questo, nessuno di questi giochi è attualmente retrocompatibile.

Three years later, some new games were suspiciously added to the old Xbox marketplace:



- Dead or Alive 1, 2 and 3

- Manhunt

- Max Payne 1 and 2

- Oddworld: Munch's Odyssee

- Red Dead Revolver

- Star Wars Clone Wars and Episode III

- Thrillville



Anyone hyped for Monday? pic.twitter.com/ssUfnmU3OA — Bruno Costa (@brunocosta1_) November 11, 2021

Potrebbe quindi essere l'inizio di una nuova ondata di giochi retrocompatibili in arrivo su Xbox Series X/S? Non ci resta che attendere una notizia ufficiale.

