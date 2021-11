Max Payne 3: arriva la remastered?

La serie iniziata da Remedy Entertainment e terminata da Rockstar Games, Max Payne, è probabilmente finita nel dimenticatoio. Serie storica, a suon di bullet-time, non è mai riuscita a divenire un vero best seller, soprattutto con un terzo capito che ne ha definitivamente affossato l'appeal. Ma forse, sta per tornare.

Questo è quanto lascerebbe intende l'insider RalphsValve su Twitter, postando una sola immagine con dicitura "next week". Pur prendendo con le pinze questo tweet, si può speculare anche grazie alle recenti parole del CEO di Take-Two Strauss Zelnick, soprattutto sulla questione di congelamento dei franchise. Un sequel sembra quantomeno impensabile, considerato il tempo trascorso dal terzo capitolo (2012), facendo propendere più per una remastered, cosa che in Rockstar sembra andare abbastanza bene ultimamente.

Questo espediente potrebbe essere utile per tastare il terreno del pubblico, seguendo quanto fatto per la remastered di Alan Wake. In base al responso, si valuterà se lo sviluppo di un sequel è redditizio o meno.