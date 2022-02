Meta ha perso il 25% del valore delle sue azioni in una sola notte. Si parla di $200 miliardi, una cifra record

È stato un brusco risveglio per Meta, con il 25% del valore delle sue azioni in una sola notte. Un crollo anomalo e che rischia di diventare il più grande della storia del mercato, visti i 200 miliardi andati in fumo.

La nuova società a capo di Facebook, Instagram, WhatsApp e Oculus, ha visto passare il valore di una sua azione da 323$ a 238,90 nel giro di una giornata, probabilmente in conseguenza del calo di utenti attivi su Facebook comunicato dall'azienda.

Meta non è stata l'unica azienda ad avere un giovedì difficile: l'intera borsa del Nasdaq era in calo di quasi il 2% e anche i rivali Snap e Twitter stavano andando al ribasso. Snap, che è quotato alla Borsa di New York, è sceso di oltre il 20% poco prima delle 11:00 ET e Twitter, sempre al NYSE, è sceso di circa il 6%. Sembrerebbe dunque una tendenza generale ma ovviamente Meta non rischia nulla: è ancora un'azienda dal valore di 671 miliardi di dollari, con profitti di 40 miliardi nel solo 2021. Sarà interessante valutare l'andamento.

