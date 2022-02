Meta d'ora in poi chiamerà i suoi dipendenti...Metamates

Mark Zuckberg, CEO di Meta, ha dichiarato recentemente che in questa nuova fase dell'azienda, la nuova parola che verrà usata per riferirsi ai suoi colleghi sarà "Metamates".

Il fondatore di Facebook, società che ha cambiato nome a dicembre per riflettere sul cosiddetto metaverso, ha esposto la sua visione per la cultura interna in una nota per i dipendenti pubblicata martedì. Il famoso motto "Move fast" rimane, insieme a nuovi mantra che, tradotti in italiano, suonano come "Costruisci cose straordinarie", "Vivi nel futuro", "Concentrati sull'impatto a lungo termine" e "Sii diretto e rispetta i tuoi colleghi".

"Si tratta di essere buoni manager della nostra azienda e della nostra mission. Riguarda il senso di responsabilità che abbiamo per il nostro successo collettivo e l'uno per l'altro come compagni di squadra. Si tratta di prendersi cura della nostra azienda e degli altri", ha detto Zuckerberg. Come spiegato dal dirigente di Meta Andrew Bosworth su Twitter, si tratta di un riferimento a una frase navale. "Ha a che fare con il senso di responsabilità che abbiamo per il nostro successo collettivo e per l'altro come compagni di squadra".

Fun fact: Metamates was coined by none other than Douglas Hofstadter himself after an employee cold emailed him for ideas after our rebrand. I love it!



Also the saying is a reference to a Naval phrase which Instagram has used for a while "Ship, Shipmates, Self" — Boz (@boztank) February 15, 2022

Questa affermazione ha generato un misto di entusiasmo e umorismo su Internet. Alcuni utenti dei social media hanno notato che lo slogan mette l'azienda al primo posto e il lavoratore all'ultimo. Altri hanno applaudito la scelta di Zuckerberg.

