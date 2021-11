Meta sta studiando i 'guanti aptici' che consentono di toccare gli oggetti nel Metaverso

Meta, altrimenti noto come Facebook, sta lavorando a un guanto di feedback aptico progettato per aggiungere sensazioni tattili quando viene utilizzato nei suoi ambienti Metaverse VR e AR. Si tratta di un dispositivo che fa un ulteriore passo per ottenere un'autentica immersione VR, che non può avvenire senza sensazioni tattili e gustative.

Secondo il direttore di Reality Labs Sean Keller, le persone possono toccare, sentire e manipolare oggetti virtuali proprio come farebbero con un oggetto reale. Il guanto è dotato di attuatori di attivazione che applicano una pressione sulla mano, a seconda dell'oggetto virtuale maneggiato.

Meta mira a scalare fino a migliaia di attuatori che potrebbero fare molto per simulare una gamma essenzialmente illimitata di scenari. Sport, giochi e molto altro. Tuttavia c'è ancora molta strada da fare prima che questa tecnologia diventi mainstream, soprattutto perché il prezzo di questo dispositivo potrebbe essere molto proibitivo.

Meta non ha rivelato alcun dettaglio sulla disponibilità, sui prezzi previsti o sul nome, visto che per ora si tratta semplicemente di un prototipo.

Fonte: CNET