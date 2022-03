Meta Quest Gaming Showcase ha una data ufficiale e tanti giochi VR che verranno presentati

Meta Quest Gaming Showcase, noto fino ad ora come Oculus Gaming Showcase, conferma il suo appuntamento annuale per questo 2022. Meta terrà la presentazione il 20 aprile alle 19:00.

Meta Quest Gaming Showcase sarà la seconda edizione di un evento annuale. Da Meta assicurano che possiamo aspettarci "annunci di nuovi giochi, prime demo giocabili, aggiornamenti dei giochi del prossimo anno e tante sorprese".

Indubbiamente Quest e Quest 2, che ormai rappresentano più della metà dei visori VR utilizzati su Steam, saranno sotto i riflettori e forse anche Quest 3, tanto più che a breve è probabile che vedremo la concorrenza con PSVR 2.

Tra i giochi attesi potrebbero essere mostrate le versioni VR di Splinter Cell e Assassin's Creed, oltre a System Shock 2, Among Us e GTA: San Andreas. Non resta che attendere per vedere quali saranno effettivamente presenti.

