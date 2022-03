I migliori videogiochi di tutti i tempi per Metacritic

Nel corso degli anni i gusti dei videogiocatori cambiano, ma ci sono diverse perle videoludiche che vengono ricordate nel tempo e che hanno ricevuto il plauso non solo dai fan ma anche dalla stampa specializzata.

Per l'occasione Metacritic ha stilato la lista dei migliori giochi di sempre basandosi sulla valutazione media: sono stati presi in esame i titoli che hanno ricevuto un metascore di 97 o superiore, per un totale di 17 giochi.

Forse non sorprende che il gioco che ha ricevuto ben 99 di metascore è The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la cui descrizione afferma: "Un mondo vasto, meccaniche di gioco affascinanti e una grafica 3D allora rivoluzionaria gli hanno fatto guadagnare recensioni entusiastiche su tutta la linea. Decenni dopo, è ancora uno dei migliori giochi di Zelda in circolazione ed è diventato il gold standard con cui ogni Zelda si misura".

Eccovi l'elenco:

The Legend of Zelda Ocarina of Time - 99 Tony Hawk's Pro Skater 2 - 98 Grand Theft Auto IV - 98 SoulCalibur - 98 Super Mario Galaxy - 97 Super Mario Galaxy 2 - 97 Red Dead Redemption 2 - 97 Grand Theft Auto V - 97 Disco Elysium: The Final Cut - 97 The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 97 Tony Hawk's Pro Skater 3 - 97 Perfect Dark - 97 Metroid Prime - 97 Grand Theft Auto III - 97 Super Mario Odyssey - 97 Halo: Combat Evolved - 97 NFL 2K1 - 97

Fonte: Gamespot