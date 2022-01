Metacritic svela la Top 10 dei giochi su PS4 e PS5 con voti più alti del 2021

All'inizio di ogni anno nuovo l'aggregatore Metacritic stila una lista dei giochi che hanno raccolto recensioni più positive tra la critica specializzata. Il 2021 sarà stato anche un anno sottotono a detta di molti, ma i risultati nella lista sono comunque interessanti.

Final Fantasy XIV: Endwalker (PS5) - 93 Metascore Hades (PS5) - 93 Metascore Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (PS5) - 90 Metascore Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) - 89 Metascore Synth Riders (PS4, PSVR) - 89 Metascore Disco Elysium: The Final Cut (PS5) - 89 Metascore It Takes Two (PS5) - 88 Metascore Deathloop (PS5) - 88 Metascore Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) - 88 Metascore Ghost of Tsushima: Director's Cut (PS5) - 88 Metascore

Come si nota, c'è almeno un grande assente fra le produzioni esclusive, Returnal, che sembra aver ceduto il passo a un'altra esclusiva ma dell'anno scorso - di cui quest'anno è uscita la Director's Cut, Ghost of Tsushima. Come lui, altre produzioni finite in questa lista sono in realtà port che sono arrivati solo nel 2021 sulle piattaforme Sony, come Hades e Disco Elysium.

Di contro, non sorprende vedere classificati Ratchet and Clank: Rift Apart, Deathloop e Final Fantasy VII Remake Intergrade, produzioni enormi e importantissime, e c'è posto anche per Synth Riders, gioco per VR un po' più di nicchia, se vogliamo. Ricordiamo che chiaramente i voti di metacritic si basano su delle medie matematiche, mentre la top 20 di Eurogamer.it si basa su solide recensioni della redazione, e pertanto vi invitiamo a darle un'occhiata.

Fonte: PushSquare