Metal Gear sfonda i 58 milioni di copie vendute! Un'opera straordinaria e senza tempo

Metal Gear sarà pure una serie stealth, ma quando vuole sa come farsi notare (a volte in modo poco piacevole, ad esempio con Metal Gear Survive): la serie è riuscita ad arrivare alla cifra di 58 milioni di copie vendute in totale, come riportato dal sito Metal Gear Informer e dal sito di Konami.

Il dato è aggiornato a ieri, dopo che l'ultimo aggiornamento, avvenuto a Marzo 2021, ne riportava quasi un milione in meno. Sorprendente, dal momento che alla serie non si aggiunge un nuovo capitolo da molto tempo e che Metal Gear Solid 2 e 3 sono stati rimossi dagli store digitali lo scorso novembre e ancora non tornano disponibili.

È importante sapere che Metal Gear continua a tirare così tanto, perché già da un po' di tempo si parla di eventuali remake, in particolar modo di quello del primissimo Metal Gear Solid, che si ipotizzava potesse ricevere nuove vesti all'avanguardia da Bluepoint. La prospettiva non è del tutto irrealistica perché ci sono state anche voci secondo le quali Konami potrebbe concedere la licenza di alcune sue priorità a studi che non si trovano sotto il suo ombrello, dunque la speranza è l'ultima a morire.

Speriamo che pure Konami venga persuasa dall'eccellente numero di copie piazzate dall'opera di Hideo Kojima, anche se c'è già un' "arma" che ha sorpassato Metal Gear: la serie eFootball ha ben superato le 100 milioni di copie.

Fonte: Thegamer