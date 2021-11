Metal Gear Solid 2 e 3 rimossi temporaneamente dagli store digitali e Konami spiega perché

Lo sviluppatore giapponese Konami ha annunciato la rimozione dei giochi del franchise Metal Gear Solid dai negozi digitali per varie piattaforme. La misura riguarda le diverse versioni, raccolte e rimasterizzazioni di Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3. Il motivo è la necessità di rinnovare i diritti per utilizzare materiali storici e reali che sono stati utilizzati nelle scene di entrambi i giochi.

I giochi che sono stati rimossi non possono più essere acquistati dai rispettivi negozi digitali. I titoli sono le seguenti versioni e piattaforme:

Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Edition (PS3 e PS Vita)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition (PS3 e PS Vita)

Metal Gear Solid HD Edition (PS3)

Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 (Xbox 360)

Metal Gear Solid HD Collection (PS Vita e PlayStation Now)

Metal Gear Solid 2 Substance (PC - via GOG)

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D (Nintendo 3DS)

Metal Gear Solid 2 HD (NVIDIA Shield)

Metal Gear Solid 3 HD (NVIDIA Shield)

"Chiediamo sinceramente la vostra pazienza e comprensione mentre lavoriamo per rendere nuovamente disponibili questi prodotti per l'acquisto", afferma la dichiarazione ufficiale dello sviluppatore. Attualmente tuttavia non c'è una data precisa per quando ritorneranno ad essere disponibili questi giochi.

