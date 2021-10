Metal Gear Solid 3 Remake: Virtuos si espande con un nuovo studio a Lione

La società di sviluppo con sede a Singapore Virtuos, che dovrebbe lavorare a Metal Gear Solid 3 Remake, ha aperto un nuovo ufficio a Lione, in Francia, come parte degli sforzi in corso per espandere la propria presenza globale.

Il nuovo team di 12 persone sarà guidato dallo studio director Aurélian Kerbeci, ex di ELB Games e fondatore di Agharta Studio, e dal direttore tecnico Domenico Albani, co-fondatore dello sviluppatore francese OSome Studio.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto nella famiglia Virtuos ad Aurélien, Domenico e al resto del talentuoso team di Lione", ha dichiarato il capo della divisione giochi di Virtuos, Christophe Gandon.

"Non solo il team è culturalmente allineato con Virtuos, ma è anche dotato delle profonde competenze ingegneristiche che svolgeranno un ruolo fondamentale nel garantire il nostro continuo successo. Con questa espansione, siamo ben posizionati per accelerare la nostra crescita per soddisfare e superare le richieste dei nostri clienti."

L'espansione segue un investimento di $150 milioni che Virtuos ha ricevuto il mese scorso, per alimentare ulteriori partnership e acquisizioni.

La nuova sede è il secondo ufficio francese di Virtuos: l'azienda ha anche un hub a Parigi, aperto nel 2017. La società ha anche aperto uno studio a Montreal alla fine del 2020.

Fonte: Gamesindustry.biz.