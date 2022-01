Metal Gear Solid V avrebbe potuto avere una boss fight contro Skull Face e una Quiet 'chiacchierona'

Anche se Metal Gear Solid V The Phantom Pain è uscito da qualche anno, non smette di stupire i giocatori. Recentemente attraverso Reddit, un giocatore si è imbattuto in una serie di linee vocali che non sono state introdotte nel gioco finale.

Queste linee erano di Skull Face, uno dei personaggi in Metal Gear Solid V e principale antagonista. Queste battute che non sono state utilizzate vedono uno Skull Face ferito da un'arma da fuoco, gettato da una grande altezza e colpito con dei proiettili con sonnifero, indicando quindi la presenza di una boss fight con questo personaggio.

Non solo, ma entrando ancora di più in questi file i giocatori hanno trovato linee di dialogo tra il personaggio ad alcuni NPC: inizialmente quindi Venom Snake interagiva con i soldati alleati e ci sono battute in cui il cecchino Quiet parlava in Navajo.

Già in passato i giocatori avevano scovato riferimenti a linee di dialogo tagliate sempre di Skull Face, ma a quanto pare c'è ancora molto da scoprire di questo gioco.

Fonte: GamesRadar