Metal Gear Solid il film: Oscar Isaac ci aggiorna sullo stato dei lavori

Da quando è stato annunciato, la trasposizione cinematografica di Metal Gear Solid ha fatto sognare tutti i fan dell'epopea creata da Hideo Kojima e Yoji Shinkawa (lato design), ma sembra che il progetto sia ancora lontano dalla produzione.

È lo stesso Oscar Isaac a informarci sulla situazione, colui che interpreterà proprio Solid Snake: "Non siamo ancora nemmeno in pre-produzione. Stiamo vedendo come è la storia, come si svilupperà. Vedremo cosa verrà fuori".

Impegnato con la serie TV Marvel basata sul personaggio Moon Knight, Oscar Isaac non sembra essere stato particolarmente attivo sul fronte Metal Gear Solid, ma sulla sua voglia di partecipare non c'è alcun dubbio. L'attore è infatti un grande fan della serie ma sappiamo poco o nulla sul resto del cast. Per quanto riguarda il regista, sarà Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) a dirigere il tutto, lo sceneggiatore sarà Derek Connolly (il che non fa ben sperare visti i Jurassic World e Star Wars Episodio IX) e il produttore Avi Arad (diversi cinecomic in lista).

Fonte: Neogaf.com