Metal Gear Solid sta per tornare? Aperto un misterioso sito per i 35 anni della serie

Oggi è il 1° aprile e, come solitamente accade in questo giorno, non è raro imbattersi nei famosi pesci d'aprile.

Online è stato notato il sito metalgear35th, che sembra essere un sito in attesa di alcuni contenuti relativi all'anniversario del franchise di Metal Gear.

Sono passati tre decenni e mezzo da quando il Metal Gear originale è stato lanciato nel luglio 1987 per MSX2, con la versione per NES pubblicata in Giappone il 22 dicembre dello stesso anno. E mentre questo nuovo sito sembra perfettamente ufficiale - con il marchio Konami e i collegamenti a pagine aziendali che vi aspettereste di trovare su un sito del genere - non si può confermare che la pagina sia realmente collegata alla serie.

Di recente, abbiamo visto qualcuno rubare il dominio silenthill.com per trollare Konami, quindi questo sito di Metal Gear potrebbe essere solo un altro scherzo.

Fonte: Nintendolife.