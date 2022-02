Metal Slug Awakening annunciato per PS4 e PS5 con un teaser!

Fan di Metal Slug e possessori di Playstation 4 e 5, preparatevi ad accogliere Metal Slug Awakening, l'ultimo capitolo uscito, fino a ieri solo su Android e iOS, sviluppato da TiMi Studio Group e pubblicato da Tencent.

Finora conosciuto col nome di Metal Slug Code: J, Awakening per PS4 e PS5 è stato annunciato con un post su Twitter che invita a restare sintonizzati e porta con sé un breve trailer: al suo interno, varie scene che mostrano le performance su console, in una serie di scenari del nuovo capitolo della popolarissima serie a scorrimento.

METAL SLUG: AWAKENING - COMING TO PLAYSTATION®4 AND PLAYSTATION®5 TEASER ANNOUNCEMENT! Stay tuned for future details, dear commanders!



COPYRIGHT©1998-2022 TENCENT ALL RIGHTS RESERVED. ©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED pic.twitter.com/noumR1VFFT — Metal Slug: Awakening (Code: J) (@MetalSlugAwaken) February 13, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

A metà fra un'operazione nostalgia e un tentativo di rimodernare lo stile grafico, Metal Slug Awakening includerà moltissimi richiami ai vecchi giochi, tra cui i quattro personaggi giocabili, Marco, Tarma, Fio ed Eri. Al momento non ci sono indicazioni sulla data di uscita, ma non sorprenderebbe vederlo presto. Vi soddisfa?

Fonte: Gematsu