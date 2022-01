MetaReal è il primo immobile del mondo reale che esisterà anche nel metaverso

ONE Sotheby's International Realty, lo studio di architettura Voxel Architects e il collezionista di token non fungibili NFT, Gabe Sierra, si sono uniti e hanno lanciato il palazzo "MetaReal", il primo immobile del mondo reale con un versione virtuale in vendita nel metaverso di The SandBox.

La struttura fisica, che avrà 11.000 metri quadrati, sette camere da letto e nove bagni, sarà costruita nella città americana di Miami, la cui costruzione dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. La casa virtuale sarà messa all'asta nel 2022 dall'agente di vendita di ONE Sotheby's Michael Martinez. La transazione verrà effettuata tramite la blockchain di Ethereum e gli investitori che acquisteranno MetaReal NFT otterranno anche i diritti di proprietà del mondo reale sulla residenza. "La controparte del metaverso della casa fungerà da estensione della casa del mondo reale, consentendo all'acquirente di ospitare riunioni domestiche, eventi e feste con ospiti da tutto il mondo", ha detto Sierra.

Il presidente di ONE Sotheby's Daniel de la Vega crede che il metaverso "sia la prossima evoluzione della connessione sociale e svolgerà un ruolo nel futuro del settore immobiliare in una forma o nell'altra". Sempre nell'intervista, Sierra ha parlato dell'aspettativa che l'uso della tecnologia NFT diventi sempre più diffuso nei prossimi anni. "Man mano che le esperienze diventano sempre più coinvolgenti, i confini continueranno a confondersi fino a quando la realtà e il metaverso saranno quasi indistinguibili. Negli anni a venire, vedremo che la tecnologia NFT verrà utilizzata sempre di più per le transazioni di risorse del mondo reale".

Il metaverso ha guadagnato visibilità con Facebook, che ad ottobre ha cambiato nome ed è diventato Meta. Da allora altre aziende si sono buttate a capofitto negli NFT, tra cui società videoludiche come appunto Ubisoft.

Fonte: Forbes