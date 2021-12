Metaverso è vero boom! $100 milioni spesi in terre virtuali in appena una settimana

La terra del Metaverso è il nuovo grande successo nella community, poiché i principali mondi virtuali hanno registrato oltre $100 milioni di vendite di terreni virtuali la scorsa settimana. Secondo i dati di DappRadar, l'attività per The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels e Somnium Space è in piena espansione.

I quattro principali mondi virtuali hanno attirato il traffico combinato di oltre 6000 trader nell'ultima settimana. Sandbox è in testa al gruppo con il maggior numero di trader e vendite. Aveva anche il volume di scambi più alto con oltre $86 milioni. Decentraland segue al secondo posto con più di $15 milioni scambiati.

Nel frattempo, i grandi nomi dello "spazio crypto" come Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks sono rimasti indietro, soprattutto in termini di numero di trader.

Sorprendentemente, anche il prezzo della terra del metaverso continua ad aumentare. La scorsa settimana, cinque delle dieci vendite più costose riguardavano NFT (Non-fungible token) di terreni del metaverso in diversi mondi virtuali. Il maggior incasso è stato il Fashion Street Estate a Decentraland, che ha cambiato proprietario per 618.000 MANA, o $2,42 milioni.

Indubbiamente, "la terra" del metaverso è il prossimo grande successo nello spazio NFT. Producendo numeri di vendita record e prezzi NFT in costante aumento, i mondi virtuali sono la nuova merce di punta nello spazio crypto. L'ondata di attenzione verso mondi virtuali come The Sandbox e Decentraland è iniziata con il rebranding di Facebook in Meta.

Fonte: Dappradar.