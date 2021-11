Metaverso e 'nuove frontiere': qualcuno ha pagato più di $2,4 milioni per un pezzo di 'terra' virtuale

Una società di investimento ha speso circa 2,4 milioni di dollari per un gigantesco appezzamento di terra virtuale.

La società di investimento canadese Tokens.com ha annunciato di aver acquistato 116 appezzamenti di terreno virtuale da una società chiamata Decentraland, che si autodefinisce "il primo mondo virtuale [che è] di proprietà dei suoi utenti".

Potrebbe sembrare quasi identico ai mondi virtuali di Second Life, ma, come osserva la società, "a differenza di altri mondi virtuali come Second Life, non è controllato da un'organizzazione o società centralizzata".

L'investimento di Tokens.com è stato di 618.000 MANA, il token basato su Etherium che Decentraland utilizza come valuta mondiale. Traducendolo in dollari statunitensi, questa azienda ha speso $ 2.428.740 in totale per la transazione.

Per questo mega investimento, l'azienda ha ottenuto 116 appezzamenti di terra virtuale, che ammontano a circa 6.090 piedi quadrati di terreno, un po' più delle dimensioni di un campo da basket medio.

Questo terreno è proprio "nel cuore del distretto di Fashion Street all'interno di Decentraland", e "sarà sviluppato per facilitare le sfilate di moda e il commercio all'interno dell'esplosione dell'industria della moda digitale".

In altre parole: questo appezzamento di terreno delle dimensioni di un campo da basket verrà trasformato in un centro commerciale digitale, in un momento in cui i centri commerciali del mondo reale e i punti caldi della vendita al dettaglio stanno crollando, grazie in gran parte all'ondata di e-commerce guidata dalla pandemia di COVID-19.

Fonte: Gizmodo.