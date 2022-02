Metroid Dread si aggiorna e aggiunge due nuovi tipi di difficoltà

Nintendo ha pubblicato un aggiornamento gratuito di Metroid Dread che introduce due nuovi livelli di difficoltà. Per i giocatori esperti che cercano una sfida in più, c'è la modalità Dread, che causa la fine del gioco se i giocatori vengono colpiti una volta.

All'altra estremità della scala, i nuovi arrivati ​​possono provare la modalità Rookie, che offre un maggiore recupero e meno danni dai boss. Un secondo aggiornamento gratuito previsto per aprile aggiungerà una modalità Boss Rush, che consentirà ai giocatori di affrontare un flusso di boss fino a quando non saranno sconfitti.

Lo sviluppatore di Metroid Dread, MercurySteam, sta lavorando a un gioco di ruolo d'azione in terza persona ambientato in un mondo fantasy oscuro. Con il nome in codice Project Iron, il gioco multipiattaforma ha un budget di sviluppo iniziale di 27 milioni di euro.

In #MetroidDread trovi due nuovi livelli di difficoltà! Mettiti alla prova con la brutale modalità Dread o esplora in tranquillità il pianeta ZDR con la modalità principiante. Entrambe sono ora disponibili grazie a un aggiornamento gratuito. pic.twitter.com/feLobQorlR — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 10, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nella giornata di ieri Nintendo ha fatto tantissimi annunci durante la sua diretta: tra questi il tanto vociferato Xenoblade Chronicles 3 che arriverà a settembre.

Fonte: Push Start Play