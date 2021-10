Metroid Dread si aggiorna e risolve il fastidioso bug presente alla fine del gioco

Nintendo ha pubblicato un aggiornamento che promette di correggere il bug che causava l'arresto anomalo di Metroid Dread. Il bug è stato riscontrato da più giocatori la scorsa settimana, per cui se si posizionava un indicatore su una porta specifica sulla schermata della mappa, quindi si distruggeva quella porta, il gioco si chiudeva forzatamente.

Nintendo ha pubblicato istruzioni sul proprio sito su come aggiornare il gioco. L'aggiornamento del gioco lo porterà alla versione V1.01. Non solo, ma secondo le note della patch questo aggiornamento "risolve diversi altri problemi in modo da migliorare l'esperienza di gioco complessiva", ma sfortunatamente non sono stati condivisi dettagli specifici su quali fossero queste correzioni.

L'aggiornamento è risultato essere molto necessario dato che questa porta si trovava verso la fine del gioco. Come aveva promesso Nintendo, la patch correttiva sarebbe arrivata entro la fine di ottobre e così è stato.

Vi ricordiamo che Metroid Dread è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.

