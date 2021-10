Metroid Dread ha un grave bug che fa crashare il gioco 'vicino alla fine'. Nintendo è al lavoro

Nintendo è stata informata di un errore "vicino alla fine" di Metroid Dread che costringe il gioco a chiudere il software.

La grande N lavorando a una soluzione per evitare che ciò accada, una soluzione che sarà disponibile alla fine di questo mese.

Ma qual'è il problema? Apparentemente, se il giocatore distrugge una porta mentre è visualizzato un indicatore di mappa per quella specifica porta, apparirà un messaggio di errore e il software si chiuderà.

"Siamo a conoscenza di un errore nel gioco Metroid Dread che impedisce al giocatore di procedere quando la sequenza specifica viene seguita verso la fine del gioco. Stiamo preparando un aggiornamento software per prevenire questo errore, che dovrebbe essere disponibile nell'ottobre 2021", ha detto Nintendo.

"Verso la fine del gioco, se il giocatore distrugge una porta mentre un indicatore di quella specifica porta è visualizzato sulla mappa, il gioco si chiuderà forzatamente e apparirà il seguente messaggio: "Il software è stato chiuso a causa di un errore"".

A bug has been found in #MetroidDread that can prevent players from progressing under a certain condition. A patch will be released by the end of October to fix this. We apologize for the inconvenience.



Learn more, including how to avoid the bug:https://t.co/iy1dDmOcJ7 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 15, 2021

"Ci scusiamo per il disagio. Se si verifica questo errore, seguire i passaggi seguenti:"

"Riavvia il gioco e, prima di eseguire questa sequenza, rimuovi l'indicatore della porta sulla mappa per evitare che si verifichi questo errore".

"Una volta disponibile l'aggiornamento software di ottobre 2021, aggiorna il gioco".

Fonte: Nintendolife.