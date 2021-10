Metroid Dread ha registrato un debutto di successo in Giappone

Attraverso l'analista David Gibson che ha condiviso i dati di Famitsu otteniamo un'informazione interessante che può dare molto di cui parlare: in questi giorni Metroid Dread ha venduto circa 87.000 copie in formato fisico in Giappone. Si tratta di un debutto di successo che triplica le vendite ottenute da Metroid: Samus Returns su Nintendo 3DS a suo tempo.

Come sempre questa cifra non include le vendite in formato digitale poiché come riporta Gibson i numeri sono focalizzati solo sulle vendite fisiche, pertanto è lecito pensare che il gioco ha venduto molto di più.

"Metroid Dread ha venduto 87.000 copie fisiche, superando Metroid Samus Returns (3DS) a settembre 2017, che ha venduto 29.000. Il miglior inizio per la serie Metroid dal 2000, vendite digitali escluse" si legge attraverso l'account Twitter di Gibson. Il thread di ResetEra condivide un'immagine che mostra i dati di vendita giapponesi dei vari Metroid a confronto e che potete visionare qui di seguito.

Metroid Dread sold 87k physical copies, exceeding Metroid Samus Returns (3DS) in Sept 2017 which sold 29k. Best start for Metroid series since 2000. Digital sales not included. (2/3) — David Gibson (@gibbogame) October 14, 2021

Vi ricordiamo che Metroid Dread è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.

