Metroid Dread è solo l'inizio: MercurySteam lavora al nuovo action RPG 'Project Iron'

MercurySteam ha confermato il suo prossimo progetto come un nuovo gioco di ruolo d'azione con nome in codice "Project Iron" che sarà sviluppato e pubblicato in collaborazione con 505 Games.

La società madre di quest'ultimo, Digital Bros Group, ha rivelato il progetto in un comunicato stampa (avvistato da Video Games Chronicle). Finora sappiamo che il gioco sarà un "RPG d'azione in terza persona ambientato in un mondo fantasy oscuro". Altrove, il comunicato conferma anche che Project Iron sarà disponibile su PC e console.

I co-CEO di Digital Bros Group, Raffi e Rami Galante, hanno pubblicato una dichiarazione. "siamo entusiasti di lavorare con il team di MercurySteam, uno studio collaudato che nel corso degli anni ha creato numerose IP fenomenali - incluso il recente successo Metroid Dread in collaborazione con Nintendo. Con la visione creativa e il talento di MercurySteam e la vasta esperienza di 505 Games, i giocatori possono aspettarsi un videogioco di alta qualità, accattivante e coinvolgente".

Oltre a Metroid: Dread, MercurySteam è stato anche responsabile dell'eccellente serie Castlevania: Lords of Shadow.

Il comunicato stampa non menziona tempistiche, quindi potrebbe volerci un po' di tempo prima di vedere questo Project Iron.

Fonte: Videogamer.