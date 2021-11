Metroid Dread ha avuto il miglior lancio nella storia della serie

Uno dei videogiochi più attesi del 2021 è stato Metroid Dread, che ha rinvigorito l'interesse per il franchise Metroid che non vedeva un nuovo titolo principale da 14 anni. Quando è stato lanciato il mese scorso, Metroid Dread è stato accolto molto bene e alcuni fan affermano che sia il miglior gioco dell'anno.

Ora, a distanza di qualche settimana, i dati confermano che Metroid Dread ha avuto il più grande lancio di qualsiasi titolo della serie in America. Il tweet arriva da Mat Piscatella, attualmente membro del gruppo NPD. Nel suo tweet, condivide come Metroid Dread sia stato il terzo videogioco più venduto di ottobre mentre era il primo per le vendite su Nintendo Switch.

L'analista ha anche condiviso che Metroid Dread ha avuto un lancio maggiore di qualsiasi gioco Metroid nella storia attualmente tracciata da NPD. Le sole vendite fisiche del mese di lancio hanno "quasi raddoppiato" quelle di Metroid Prime, che in precedenza deteneva le vendite più alte del franchise.

US NPD SW - Metroid: Dread debuted as October's #3 best-selling game, while also ranking 1st on Switch. Metroid: Dread achieved the highest launch month sales of any Metroid franchise release in tracked history. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) November 12, 2021

Non sorprende che Metroid Dread sia diventato un tale colosso per il franchise. Prima dell'uscita del gioco, sembrava davvero che il franchise fosse in un limbo senza una data di uscita chiara per Metroid Prime 4 dopo essere stato annunciato anni fa. I fan del franchise non vedevano l'ora di tornare e Metroid Dread era l'occasione perfetta per farlo.

Fonte: Gamepur