Metroid Dread è così popolare da spingere le vendite dei vecchi giochi per Wii U e 3DS

Ora che Metroid Dread è finalmente nelle mani dei giocatori di Nintendo Switch di tutto il mondo, anche i precedenti capitoli del franchise Metroid stanno vedendo un aumento delle vendite.

Grazie a Wii U, Metroid Fusion, il precedente capitolo della serie uscito nel 2002 per Game Boy Advance, occupa attualmente il primo posto nella classifica di vendita dell'eShop nel Regno Unito. Metroid: Zero Mission, il remake GBA del primo Metroid, si trova al secondo posto, mentre Metroid Prime Trilogy e Super Metroid sono rispettivamente al settimo e al nono posto.

Per quanto riguarda l'eShop 3DS, Metroid: Samus Returns, il remake del 2017 di Metroid II: Return of Samus, arriva terzo. Grazie all'uscita di Metroid Dread quindi l'interesse per il franchise è aumentato a dismisura e sembra quindi essere di buon auspicio per Metroid Prime 4 quando uscirà.

An update from the eShop sales chart in the United Kingdom as it stands, on 11th October 2021.



SWITCH:

#1 Metroid Dread



WII U:

#1 Metroid Fusion

#2 Metroid Zero Mission

#7 Metroid Prime Trilogy

#9 Super Metroid



3DS:

#3 Metroid: Samus Returns pic.twitter.com/hWvve7QSHj — Shinesparkers (@Shinesparkers) October 11, 2021

Metroid Dread è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.

Fonte: Nintendo Life