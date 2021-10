Metroid Dread, Returnal e Kena Bridge of Spirits criticati da David Jaffe per la loro difficoltà

Metroid Dread è stato elogiato da tutta la stampa specializzata e soprattutto dai giocatori, che hanno accolto con calore il ritorno del franchise dopo anni di silenzi. Sfortunatamente però sembra che il gioco non sia piaciuto a tutti: David Jaffe, il creatore di God of War, è stato molto critico nei confronti della nuova avventura con protagonista Samus Aran.

Metroid Dread ha delle sessioni di gioco alquanto difficili e a quanto pare sono state queste che hanno fatto desistere Jaffe dal continuare, disinstallando il gioco dopo due ore e mezza. Principalmente Jaffe ha criticato la progettazione degli scenari, perché indica che non esiste alcun tipo di segnaletica che dice dove i giocatori devono andare o quali muri rompere per proseguire nel gioco. Su Twitter tuttavia il papà di God of War critica anche altri giochi come Returnal e Kena: Bridge of Spirits.

"Kena, Metroid, Returnal, tutti aprono la strada a giochi super stimolanti. Forse è la generazione di NES che sta diventando designer, ma io odio questa merda. E non è una questione di età, non mi è mai piaciuto questo genere, ma non era così esagerato. È come se gli sviluppatori volessero alienare i giocatori".

Kena, Metroid, Returnal; all leading the march towards super challenging games.Maybe it's NES generation coming into their own as designers but I fucking HATE THIS shit. And it's not an age thing;I NEVER liked it.But it wasn't so rampant. It's like devs WANT to push Players away. — DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) October 10, 2021

Insomma, per il creativo a volte è troppo eccessivo rendere i giochi così difficili. Siete d'accordo con Jaffe? Fatecelo sapere nei commenti.