Metroid Dread: perché Samus è così silenziosa? La risposta del producer Yoshio Sakamoto

GameSpot ha pubblicato un'intervista con il produttore di Metroid Dread, Yoshio Sakamoto. Una delle domande nell'intervista a Mr. Sakamoto si concentra sul perché Samus è una protagonista per lo più silenziosa in Metroid Dread.

In Metroid Dread, Samus Aran parla a malapena. Il signor Sakamoto ha spiegato che il team voleva creare un'atmosfera oscura e lugubre e ha preferito usare le immagini e i filmati piuttosto che affidarsi al doppiaggio.

Ha concluso dicendo che il team voleva far pensare al giocatore: "cosa sta succedendo? Cosa prova Samus in questo momento?"

"In questo gioco, Samus parla a malapena. Il motivo per cui ho voluto renderla così è il tema principale di questo gioco, che è il terrore. Ho pensato che per trasmettere la situazione di Samus o ciò che Samus sta pensando, sarebbe stato meglio trasmetterlo al giocatore non attraverso parole reali o voce reale, ma più con la recitazione o le immagini. Voglio che il giocatore pensi: "cosa sta succedendo? Cosa prova Samus in questo momento?" Ecco perché ho deciso di seguire questa strada per questo gioco".

Fonte: Mynintendonews.