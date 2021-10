Metroid Dread, scoperto un modo veloce per uccidere Kraid

Metroid Dread è disponibile da quasi una settimana ed i giocatori si stanno tuffando nell'incredibile mondo di gioco tra mostri da sconfiggere ed E.M.M.I da cui scappare. Sappiamo che i combattimenti possono essere molto ostici, soprattutto per quanto riguarda i boss, ma dei giocatori hanno trovato un modo per velocizzare almeno un incontro, quello con Kraid.

Kraid è conosciuto ai fan della serie ed è il secondo boss presente nel gioco: in genere si incontra prima di ottenere la Morfosfera, ma acquisendo l'abilità in anticipo risulta essere un buon alleato per i giocatori proprio nel combattimento contro Kraid. Basta acquisire per prima cosa il Raggio Gancio e dopo una serie di salti per evitare le cascate di lava, sarete in grado di ottenere anche la fatidica Morfosfera.

Qui di seguito potete vedere una breve clip che mostra la seconda parte del combattimento contro Kraid. Il gigantesco mostro una volta alzatosi fa crollare una parte di muro dietro di voi scoprendo così un piccolo spazio raggiungibile appunto in versione Morfosfera. Da lì partirà un brevissimo video che vede Samus entrare dentro al mostro utilizzando le bombe per colpirlo al suo interno. Il combattimento in questo modo risulterà essere molto più semplificato.

You can do something funny to Kraid if you get bombs early, just like I thought :^)#MetroidDread #MetroidDreadSpoilers #NintendoSwitch pic.twitter.com/oOTBubpHmi — Glaedrax - Sequence breaking Dread (@glaedrax) October 10, 2021

Questa strategia è stata volutamente inclusa all'interno del gioco proprio dal team di sviluppo che precedentemente aveva dichiarato: "I giocatori potranno essere in grado di trovare modi per ottenere armi, oggetti e abilità prima del tempo previsto. Li incoraggiamo a provare a scoprire percorsi di esplorazione alternativi".

Metroid Dread è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.

Fonte: Eurogamer