Metroid Dread viene finito dagli speedrunner in meno di 90 minuti

Ora che siamo a poche settimane dall'uscita di Metroid Dread, i giocatori più veloci stanno terminando il titolo in circa un'ora e mezza.

Metroid Dread, uscito su Nintendo Switch l'8 ottobre, è il primo gioco Metroid principale in quasi due decenni. Come la maggior parte dei capitoli precedenti, è un platform d'azione a scorrimento laterale strutturato attorno alla raccolta di upgrade per navigare in una mappa densa e labirintica.

Sul sito Speedrun.com, possiamo vedere che gli speedrunner stanno finendo il gioco sotto ai 90 minuti.

Al momento, il giocatore più veloce risulta l'australiano Hardpelicn, che ha portato a termine Metroid Dread in 1 ora e 25 minuti.

Un video qui sotto, testimonia l'impresa del giocatore.

Metroid Dread ha rappresentato il grande ritorno di Samus Aran e, stando ai voti della critica, sembra che il titolo sia stato parecchio apprezzato dalla stampa specializzata.

Fonte: Kotaku.