Metroid Prime 4 uscirà nel 2022? I documenti di Nintendo non fanno ben sperare

E3 2017: Metroid Prime 4 viene annunciato con un breve teaser che basta per far schizzare alle stelle l'entusiasmo dei possessori di Nintendo Switch. Avanti veloce e si arriva al gennaio 2019 e a un annuncio che delude molti: lo sviluppo è sostanzialmente ripartito da zero. Poi quelli che sono stati 1000 giorni di nulla o quasi.

Il sequel di Zelda: Breath of the Wild è tornato a mostrarsi, idem Bayonetta 3 ma Metroid Prime 4 continua a essere il grande assente di ogni evento e gli ultimi documenti interni di Nintendo non fanno ben sperare. La compagnia ha recentemente svelato gli ultimi risultati finanziari e tra i vari argomenti c'è stato spazio anche per il calendario delle prossime uscite.

Tra uscite confermate e altre temporanee per il 2022 ci sono Kirby e la Terra Perduta, il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Bayonetta 3...e Metroid Prime 4? La dicitura purtroppo rimane TBA.

Si tratta di una finestra di lancio indicata come temporanea ma che sicuramente non fa ben sperare per un'uscita nel 2022. I dubbi sul progetto sono per molti versi inevitabili e le domande sono parecchie: ci sono problemi di sviluppo? Il gioco verrà quanto meno mostrato nel 2022? Uscirà nel 2023?

Tante domande a cui Nintendo finora non ha dato alcuna risposta e probabilmente il silenzio radio continuerà quantomeno nel breve periodo.

Fonte: GameRant