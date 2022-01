Metroid Prime 4 è vivo! Retro Studios finalmente dà segnali di vita

Sono passati tre anni da quando lo sviluppo di Metroid Prime 4 è stato scartato e ricominciato: cosa sta succedendo? Se ve lo state chiedendo, ora c'è un piccolo aggiornamento: sembra che il team di Retro Studios sia ancora impegnato ad assumere personale.

In un nuovo messaggio sui social, Retro Studios ha mostrato ancora una volta segni di vita lanciando l'appello per la ricerca di nuovi membri del team. In particolare, sta cercando un "Tools Engineer" e un "Technology Engineer" per unirsi ai suoi ranghi e aiutare il team nel suo viaggio per sviluppare il prossimo capitolo della serie Prime.

Sebbene questo aggiornamento abbia in qualche modo sollevato i fan, molti si chiedono fino a che punto sia lo sviluppo del gioco. La formulazione nell'ultimo aggiornamento sembra suggerire che ci vorrà ancora un bel po' prima che i giocatori possano mettere le mani sul nuovo capitolo della serie. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

We are looking for a ????? ???????? and a ?????????? ???????? to join us on our journey to develop Metroid Prime 4!#GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGvVVc pic.twitter.com/Kz7pGFEDDZ — Retro Studios (@RetroStudios) January 27, 2022

Vi ricordiamo che Metroid Prime 4 è in sviluppo per Nintendo Switch e che non ha ancora una finestra di lancio specifica.