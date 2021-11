Metroid Prime Remastered per Switch sarebbe pronto! 'Lo sviluppo è terminato'

La serie Metroid sta vivendo un momento di rinascita, grazie all'uscita di Metroid Dread su Nintendo Switch.

Dopo l'annuncio del gioco all'E3, molti ​​hanno espresso il loro interesse a rivisitare i precedenti giochi Metroid. Bene, sembra che almeno un precedente gioco Metroid potrebbe essere diretto su Nintendo Switch nel prossimo futuro: Metroid Prime.

L'insider di Nintendo, Emily Rogers, ha condiviso informazioni su un remaster del gioco a settembre e ora ha dichiarato su Twitter che il lavoro sul remaster è stato avviato da Retro Studios nel 2017-2018 e sarebbe stato completato durante l'estate.

Rogers ha continuato dicendo che Nintendo e Retro avevano pianificato di rimasterizzare tutti e tre i giochi Metroid Prime, con l'obiettivo di concentrarsi sul primo, per poi passare ai sequel. Tuttavia, Rogers afferma anche di non essere sicura che i piani possano essere cambiati a causa della pandemia di Coronavirus.

Related note: I'm pretty confident Metroid Prime 1 wrapped up development over the summer.



I hope we still see the entire trilogy on Switch. But Prime 1 is clearly finished. — Emily Rogers (@EmilyRogersBlog) November 10, 2021

Il primo Metroid Prime sarebbe comunque molto gradito su Nintendo Switch. Pubblicato originariamente su Nintendo GameCube nel 2002, il gioco ha segnato la prima incursione di Samus nel 3D. Quando è stato annunciato per la prima volta, molti fan si aspettavano un gioco in terza persona, ma Nintendo e Retro Studios hanno invece rivelato un'avventura in prima persona. L'annuncio è stato accolto con pesanti critiche, ma il gioco ha ricevuto il plauso universale al momento della sua uscita. Metroid Prime è riuscito a catturare il cuore dei giochi 2D, offrendo allo stesso tempo una nuova avvincente avventura. Il gioco è stato successivamente portato su Nintendo Wii come parte di Metroid Prime Trilogy e da anni circolano voci su un porting per Switch.

Fonte: Comicbook.