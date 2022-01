Microsoft potrebbe pagare $3 miliardi ad Activision Blizzard se non si concluderà l'accordo

L'enorme affare Microsoft-Activision Blizzard da quasi 70 miliardi di dollari deve essere ancora finalizzato e, poco fa, vi abbiamo parlato di alcuni problemi legali che potrebbero bloccare questo accordo.

Questa acquisizione è la più grande nella storia dei videogiochi e contribuisce ad aumentare ancora di più il numero dei team degli Xbox Game Studios. Tuttavia, come già detto, l'affare deve essere ancora finalizzato.

Ma cosa potrebbe accadere se non si chiuderà l'affare? Una risposta ce la fornisce il noto analista Daniel Ahmad, che su Twitter ha scritto:

"Microsoft dovrebbe pagare 3 miliardi di dollari ad Activision Blizzard se l'accordo non andrà a buon fine o verrà bloccato".

Una cifra nettamente inferiore ai quasi 70 miliardi per acquisire la società. Tuttavia, Microsoft dovrà comunque pagare una bella cifra a Activision Blizzard in caso di mancato accordo o blocco.

